Aplicação de imunizantes contra a gripe aumenta em Porto Alegre, mas cobertura vacinal ainda está abaixo da meta nos públicos prioritários

O número de aplicações de vacina contra a gripe nos primeiros sete meses deste ano, em Porto Alegre, é superior ao registrado no mesmo período de 2024. Apesar disso, a cobertura vacinal nos grupos prioritários ainda está abaixo do esperado.

— Os idosos tiveram um pouquinho de melhora no percentual de vacinação, mas esse grande aumento foi na população em geral — avalia o enfermeiro Augusto Crippa, chefe do Núcleo de Imunizações Zona Sul da SMS.

Atualização anual

— Não adianta a gente ter feito a vacina no passado e não fazer esse ano de novo. Quanto antes for feita a vacina, antes as pessoas vão estar protegidas e a tendência é que não necessitem de internação, com uma resolução da infecção viral mais tranquila do que precisar ir para o hospital, ir para uma UTI, e até ter um desfecho desfavorável — complementa Crippa.