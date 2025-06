UTI de hospital em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, será inaugurada neste mês

A unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital São José, de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, será aberta no dia 23 de junho. Serão 10 leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), que serão custeados pelo governo do Estado por 90 dias. Os atendimentos, inicialmente, serão exclusivos para pacientes com síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave.

A medida foi publicada nesta quinta-feira (12) em edição extra do Diário Oficial do Estado e integra o programa Inverno Gaúcho com Saúde 2025, lançado na última segunda-feira (9).

O investimento, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), é de R$ 1,86 milhão para a manutenção das vagas pelo período de três meses. Com a abertura da UTI, será possível encaminhar o pedido para habilitação dos leitos junto ao Ministério da Saúde.

A expectativa do Estado é que isso ocorra no período, possibilitando que as vagas sejam utilizadas futuramente para outros tipos de atendimentos. Caso a habilitação não saia dentro de 90 dias, o governo estadual estuda a manutenção de pelo menos seis dos 10 leitos pelo SUS.

"Sonho da comunidade"

A instalação de equipamentos da UTI do Hospital São José foi finalizada em março de 2024. A mobilização comunitária para viabilizar a unidade já acontece há alguns anos, segundo o prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Eckert.

— É um sonho da comunidade de Arroio do Meio que está se realizando. Faz vários anos que a comunidade está sonhando com essa conquista e felizmente ela está chegando — comemora.