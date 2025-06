Unidades de saúde de Porto Alegre passam a abrir aos finais de semana a partir deste domingo

A medida visa reforçar o atendimento à população durante o período de maior circulação de doenças respiratórias . Com isso, a iniciativa pretende desafogar as urgências e emergências de hospitais e prontos atendimentos da Capital, que já enfrentam superlotação .

As unidades também poderão aplicar as vacinas do calendário, com ênfase para a da gripe, mas sem deixar de contemplar a imunização contra a covid-19.