“Ter um cérebro eficiente é entender como e quando ele trabalha melhor”, diz neurocirurgião

Médico explicou alguns pilares para uma vida saudável e plena, como a boa alimentação. Fernanda Polo / Arquivo Pessoal

É possível ter um cérebro mais eficiente? A observação de aspectos como alimentação, sono e estresse pode auxiliar a atingir esse objetivo, como pontuou o neurocirurgião e docente Fernando Campos Gomes Pinto no Brain Congress – Congresso de Cérebro, Comportamento e Emoções, nesta quarta-feira (18), em Fortaleza (CE).

O professor livre-docente em Neurocirurgia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) explicou que, para ter um cérebro eficiente, é preciso lançar mão de conhecimentos científicos aplicados ao cotidiano.

Leia Mais Médico gaúcho receberá prêmio internacional por contribuição na área da triagem neonatal

Há uma região profunda do cérebro, chamada hipotálamo, na qual existem diversos núcleos e o relógio biológico. Acoplado ao ritmo circadiano, alguns momentos do dia são “extremamente favoráveis” em termos de troca de informação e atenção – como o período entre 10h30min e 11h.

— Ter um cérebro eficiente é entender como e quando o órgão trabalha melhor. Falamos, principalmente, da consciência de um trabalho ou de uma tarefa ativa, entendendo que, em um espaço muito pequeno de tecido neural, muitas coisas importantes são decididas — cita Gomes Pinto, que acrescenta:

— O hipotálamo, por exemplo, abriga a sede do sistema imunológico, do sistema nervoso autônomo, simpático e parassimpático, toda a questão do ritmo circadiano e do relógio biológico e muitas outras funções. Então, agir de maneira síncrona certamente favorece resultados melhores em termos de tarefa.

Leia Mais IA terapeuta: especialistas apontam falta de vínculo terapêutico e incapacidade da ferramenta de observar

O neurocientista ressaltou que há três camadas diferentes de relevância no órgão:

Cérebro reptiliano: relacionado aos instintos e reflexo de sobrevivência

relacionado aos instintos e reflexo de sobrevivência Psicoencéfalo: ligado a emoções, memórias e relações

ligado a emoções, memórias e relações Neocórtex: responsável pela cognição e pelo pensamento

As funções do cérebro, portanto, incluem manter a homeostase do corpo físico, memorizar fatos, entender emoções, aprender, ensinar, entre outras. Já a eficiência é a realização de algo, da melhor forma possível, sem desperdício de recursos.

— Do ponto de vista biológico, o cérebro sempre vai buscar ser mais eficiente, gastar menos energia para entregar o que você precisa fazer — afirma.

Os pilares de uma vida saudável

Para um cérebro mais eficiente e garantir a possibilidade de usar o relógio biológico, Gomes sugere o uso do método ASAS, baseado em revisões sistemáticas.

Leia Mais ChatGPT pode substituir o seu médico? Especialistas explicam os riscos de se consultar com IA

Segundo o médico, o método inclui os pilares para uma vida saudável e plena, como a boa alimentação. Ele reforça que já há estudos que evidenciam uma relação "muito importante" entre intestino e cérebro.

O que é o Método ASAS

A - Alimentação saudável : com ênfase nas dietas cetogênica, que aumenta o foco, e mediterrânea, associada à longevidade.

: com ênfase nas dietas cetogênica, que aumenta o foco, e mediterrânea, associada à longevidade. S - Sono reparador: é um processo ativo, responsável pela memória, pelo equilíbrio e reequilíbrio emocional. Ele também permite que o sistema glinfático trabalhe de modo mais ativo, removendo toxinas e permitindo que o cérebro funcione em vigília de forma mais satisfatória. "Investigar a saúde do sono é mandatório devido à sua relevância para a saúde mental", frisou o médico.

é um processo ativo, responsável pela memória, pelo equilíbrio e reequilíbrio emocional. Ele também permite que o sistema glinfático trabalhe de modo mais ativo, removendo toxinas e permitindo que o cérebro funcione em vigília de forma mais satisfatória. "Investigar a saúde do sono é mandatório devido à sua relevância para a saúde mental", frisou o médico. A - Atividade física regular: ligada à longevidade com autonomia. Ela libera substâncias, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e está relacionada a um cérebro mais eficiente.

ligada à longevidade com autonomia. Ela libera substâncias, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e está relacionada a um cérebro mais eficiente. S – Estresse sob controle: os caminhos incluem meditação, como indicam evidências neurocientíficas; restabelecer a conexão com o corpo físico e o mundo; e o hábito de rezar, que também estimula a inteligência existencial e interpessoal.

os caminhos incluem meditação, como indicam evidências neurocientíficas; restabelecer a conexão com o corpo físico e o mundo; e o hábito de rezar, que também estimula a inteligência existencial e interpessoal. A – Atividade cognitiva regular: inclui exercícios que possam aumentar a capacidade de raciocínio e criatividade, como curso superior, aprender a tocar um instrumento ou falar outra língua. O professor destacou que, quanto mais diferente a atividade, maior será a resposta.

inclui exercícios que possam aumentar a capacidade de raciocínio e criatividade, como curso superior, aprender a tocar um instrumento ou falar outra língua. O professor destacou que, quanto mais diferente a atividade, maior será a resposta. S – Socialização ativa: associada ao amadurecimento emocional e à longevidade com sentido. Entre os idosos, estar em grupo parece impactar de forma muito positiva, assim como a sensação de pertencimento.

Além do método ASAS, o professor também recomenda explorar o ritmo circadiano, levando em consideração as diferenças individuais. Ele destaca que a organização com agenda, pausas e limites pode trazer eficiência e sustentabilidade. Gomes reforça ainda a importância de cuidar do cérebro como órgão, observando, por exemplo, as necessidades de vitaminas.

Leia Mais Governo do Estado anuncia aporte de R$ 112 milhões para a saúde

Ele também advertiu contra atalhos artificiais, como o uso de drogas e substâncias. Em muitas ocasiões, as pessoas são atraídas pela possibilidade de serem mais eficientes com a inteligência artificial – entretanto, dessa maneira, perde-se a chance de tentar elaborar algo criativo.

— A criatividade mora um pouco além desse comportamento muito prático de querer tudo de forma eficiente e rápida — alerta.