Superlotadas, emergências pediátricas de Porto Alegre seguem com restrições 

O pior cenário é observado no Hospital de Clínicas.

As emergências pediátricas de hospitais de Porto Alegre seguem operando acima da capacidade técnica. Nesta segunda-feira (23), os hospitais de Clínicas, da Criança Conceição e Materno Infantil Presidente Vargas estão com restrições.

As três instituições estão atendendo apenas casos considerados com risco de morte. Além da emergência, as unidades de terapia intensiva (UTIs) também estão superlotadas. Conforme o painel de monitoramento da prefeitura da Capital, a maior parte das internações ocorre devido a doenças respiratórias.