Simers pede que Estado assuma a gestão do HPS de Canoas

Com a estrutura do HPS destruída pela enchente, o atendimento está operando no Hospital Nossa Senhora das Graças. Lucas Abati / Agencia RBS

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) pediu nesta quinta-feira (5) uma intervenção do governo do Estado na gestão do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC). Na noite de quarta-feira (4), cerca de 600 funcionários foram desligados após a Secretaria Municipal de Saúde de Canoas extinguir o termo de colaboração com o Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde, que gerencia o hospital.

Com a estrutura do HPS destruída pela enchente, o atendimento está operando no Hospital Nossa Senhora das Graças. Os atendimentos da emergência devem ser absorvidos pelo Gracinha, segundo a prefeitura.

Conforme o presidente do Simers, Marcelo Mathias, o pedido de intervenção já havia ocorrido antes, em uma ação judicial. A requisição foi feita novamente nesta quinta, de forma pública.

— Nós temos processo judicial solicitando que o Estado faça a intervenção e parece que o município também tem interesse. Faço questão de provocá-los todos. Município, ceda o hospital ao Estado. Estado, assuma o hospital — afirmou Mathias.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, a secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergamo, afirmou que se provocado, o Estado iria avaliar uma intervenção no HPSC.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) também se manifestou. Em nota, a entidade solicitou uma intervenção por parte do Estado na saúde pública de Canoas. Leia na íntegra abaixo.

O que diz o Cremers

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) manifesta como necessária e urgente a intervenção do Governo do Estado na gestão da saúde de Canoas.

Há meses, o Cremers tem denunciado a crise da saúde no município e tomado todas as medidas possíveis, dentro de suas atribuições legais, para encaminhar soluções.

Apesar desses insistentes esforços, a situação, especialmente no Hospital de Pronto-Socorro de Canoas (HPSC) e no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), atingiu um ponto de colapso intolerável, resultando em desassistência, insegurança e risco à vida.

Neste momento, a intervenção é uma medida inadiável e um caminho para restaurar a ordem e a eficiência.

O Cremers espera que a intervenção seja rápida, transparente e eficaz, com o objetivo de estabilizar os serviços, otimizar recursos e proporcionar atendimento de qualidade para a população de Canoas e de mais de 150 municípios.

O Cremers continuará vigilante, cobrando resultados e atuando incansavelmente pela defesa da boa Medicina e pelo acesso universal e ético à saúde.