Problemas com diarreia? Conheça o chá que ajuda na recuperação intestinal

A goiabeira é uma planta latina, originária do México e da Colômbia, mas considerada naturalizada e muito consumida no cotidiano do brasileiro. Também chamada de guava , essa planta pode ser ingerida de diferentes formas, como na forma de chá ou ainda combinada a outras plantas para potencializar os seus efeitos.

A árvore de goiaba pode atingir sete metros de altura e é considerada perene. A fruta é doce e bastante utilizada no Brasil. Mas, de acordo com a Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PIPMF), documento da Secretaria Estadual da Saúde do RS (SES), a parte utilizada para fazer o chá são os ramos novos, com folhas jovens.