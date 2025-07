Prefeitura estima que mil pacientes foram transferidos de São Lourenço do Sul após problemas na Santa Casa

Auditoria do SUS fez vistoria no hospital após denúncia. DenaSUS / Divulgação

A prefeitura de São Lourenço do Sul, na região sul do Estado, calcula os transtornos causados na saúde do município após problemas na operação do hospital Santa Casa de Misericórdia. Até o momento, de acordo com o prefeito Zelmute Marten, mil pessoas tiveram que ser transferidas para hospitais da região em busca de atendimentos após a suspensão de diversos serviços.

Grande parte dos pacientes foi transferida para hospitais de Pelotas, Canguçu e Piratini e para o Hospital Rural de São Lourenço do Sul. Apesar dos serviços de internação paralisados, a emergência do Pronto Socorro da Santa Casa segue operando normalmente.

Entenda a crise

Alegando salários atrasados desde dezembro de 2024, cerca de 20 médicos do hospital pediram demissão no mês de março, dando início a uma crise.

Em abril, o Instituto Vida Plena assumiu a administração do local e recontratou parte dos profissionais, mas abriu mão do contrato 60 dias depois, também justificando falta de pagamento. Com o rompimento por parte do instituto, os médicos voltaram a ficar sem contrato com o hospital e seguem sem trabalhar desde então.

Com a falta de profissionais, serviços como cirurgias gerais, pediatria e maternidade estão suspensos na Santa Casa. O município chegou a declarar situação de emergência em saúde devido à falta de atendimento e preparou um plano de contingência para mitigar os transtornos.

Investigações

Uma equipe do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS) está realizando uma auditoria no hospital para investigar a situação no local. O resultado do levantamento deve sair na metade do mês de julho.

O departamento aceitou denúncia formalizada pela prefeitura de São Lourenço do Sul, que aponta graves irregularidades na instituição.