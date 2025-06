Prefeitura de Viamão define empresa paulista como nova administradora do hospital municipal

A prefeitura de Viamão definiu que o Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde, o InSaúde, de São Paulo, será o novo administrador do hospital do município pelo período de 12 meses.

O InSaúde já atua em Viamão desde 2021, quando assinou o contrato para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Ele irá substituir o Instituto Maria Schmitt (Imas), que anunciou na semana passada a antecipação da entrega da gestão por falta de verba. O contrato se encerra no dia 27 de julho, mas a devolução será efetivada no dia 1º.