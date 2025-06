Prefeitura de Canoas e instituto que administrava HPSC não chegam a acordo e gestão segue com o Hospital Nossa Senhora das Graças

Após a decisão judicial que determinou o retorno do Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS) à gestão do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que ainda não foi notificada da determinação.

Houve encontro entre membros da Secretaria Municipal da Saúde e do IACHS na manhã desta segunda-feira (9), com duração de menos de uma hora. Após o encontro, a prefeitura informou que manterá a extinção do termo de colaboração com o IACHS até que seja notificada oficialmente.

— Até o momento, o Hospital Nossa Senhora das Graças fez contratação de 218 profissionais que eram do HPS e IACHCS (Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde, que administrava o HPS). Esses profissionais, tanto eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, administração e higienização, já estão executando suas tarefas, sua responsabilidade profissional dentro da instituição — disse Corrêa em entrevista ao Gaúcha Atualidade, antes do encontro.

A direção do instituto saiu da reunião sem concordar com a definição , mas garantiu que vai acatá-la.

Movimentação

Na manhã desta segunda, o movimento era grande, mas tranquilo nas salas de espera do ambulatório e da emergência do hospital. As dezenas de pacientes que aguardavam no local estavam na sala de espera, sem superlotação do espaço.