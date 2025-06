Prefeitura de Canoas apresenta escalas médicas e contratações de novos profissionais na Saúde

Desde a enchente de maio de 2024, HPSC vem funcionando nas dependências do Hospital Nossa Senhora das Graças. Duda Fortes / Agencia RBS

A prefeitura de Canoas, que enfrenta uma crise na Saúde, atendeu a decisão da Justiça e apresentou as escalas médicas completas para atendimentos e a contratação de profissionais.

A Justiça havia estipulado bloqueio das contas públicas em caso de descumprimento da decisão até as 17 horas deste domingo (8). A medida foi apresentada na manhã de hoje.

Segundo a nota da prefeitura, todas as escalas médicas para o funcionamento da Emergência no Hospital Nossa Senhora das Graças estão completas, incluindo médicos de especialidades.

Leia Mais Porto Alegre tem aumento na busca por atendimentos de traumatologia após demissões e crise na Saúde em Canoas

Desde a quinta-feira, 120 profissionais que até então prestavam serviços à empresa terceirizada que geria o Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC) já foram contratados. As contratações deverão chegar a 160 ainda nesta segunda (9).

Com o cumprimento da medida, a Secretaria Municipal da Saúde de Canoas diz que não há risco de desassistência da população e que os hospitais Nossa Senhora das Graças e Universitário estão funcionando normalmente.

Os atendimentos que eram realizados pela equipe do Hospital de Pronto Socorro foram encerrados após o término do contrato da prefeitura com o Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde na última quarta-feira (4). Mais de 500 profissionais foram demitidos.

Na noite de sábado, outra decisão judicial suspendeu fim da colaboração entre prefeitura de Canoas e instituto que geria HPSC. A decisão foi expedida pelo juiz Sandro Antonio da Silva, da 3ª Vara Cível da Comarca de Canoas.

Leia a nota da Prefeitura:

"A Prefeitura de Canoas, por meio da Procuradoria Geral do Município, informa que peticionou a 3ª Vara Cível da Comarca de Canoas informando o cumprimento da decisão e apresentando as informações requeridas na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual referente ao funcionamento do atendimento de saúde de Emergência na cidade após o encerramento do contrato do Município com a empresa gestora do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), que está fechado para reformas após as enchentes de maio de 2024.

As informações apresentadas à Justiça demonstram a escala atual dos médicos atuantes na rede pública municipal, bem como a forma de contratação dos profissionais. A assistência à saúde da população está devidamente garantida, não havendo qualquer prejuízo à continuidade dos serviços essenciais. Todas as medidas adotadas observam o compromisso com a manutenção integral do atendimento à população e asseguram a continuidade da assistência e o pleno acesso aos serviços de saúde.

Todas as escalas médicas para o funcionamento da Emergência no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) estão completas, incluindo médicos das especialidades de traumatologia, anestesia, cirurgia vascular, cirurgia de trauma, cirurgia geral, neurocirurgia, cirurgia plástica, sutura, cirurgia bucomaxilofacial, plantão de retaguarda, plantão de fluxo do pronto atendimento e Sala Vermelha, e o atendimento ocorre de forma integral no hospital. Desde a quinta-feira (5), até este sábado, 120 profissionais que até então prestavam serviços à empresa terceirizada que geria o Hospital de Pronto Socorro já foram devidamente contratados pelo HNSG, e as contratações deverão chegar a 160 ainda nesta segunda-feira (9). A abertura de uma nova porta de Emergência no Hospital Universitário, que está em fase de estudos conjuntos entre o Município e o governo do Estado, resultará ainda em mais contratações de profissionais de saúde nos próximos meses.

A administração municipal reitera que está trabalhando em cooperação com as entidades médicas e os governos estadual e federal para encontrar soluções para o sistema de saúde no Município e na região. A Secretaria Municipal da Saúde reforça que não há risco de desassistência da população e tanto o HNSG quanto o HU estão funcionando normalmente."