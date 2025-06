Prefeitura de Canoas afirma ter recontratado 218 funcionários que haviam sido demitidos do HPSC

HPSC está inoperante no momento. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

O secretário adjunto de Saúde de Canoas, Gustavo Corrêa, afirma que 218 funcionários que haviam sido demitidos do Hospital de Pronto Socorro do município da Região Metropolitana foram recontratados pela prefeitura para atuar no Hospital Nossa Senhora das Graças. A informação foi confirmada em entrevista para a Rádio Gaúcha nesta segunda-feira (9).

— Até o momento, o Hospital Nossa Senhora das Graças fez uma contratação de 218 profissionais que eram do HPS e IACHCS (Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde, que administrava o HPS). Esses profissionais, tanto eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, administração e higienização, já estão executando suas tarefas, sua responsabilidade profissional dentro da instituição — disse Corrêa em entrevista ao Gaúcha Atualidade.

Os recontratados integram o grupo de aproximadamente 600 funcionários que haviam sido demitidos na última quarta-feira (4), quando, de forma unilateral, a prefeitura suspendeu o contrato com o Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde. No sábado (7), a Justiça suspendeu a extinção do termo de colaboração, ou seja, garantiu a retomada integral dos serviços dos HPSC.

No entanto, a prefeitura afirma que não foi notificada oficialmente da decisão. Houve reunião na manhã desta segunda entre membros da Secretaria Municipal da Saúde e do IACHS. Após o encontro, a prefeitura informou que manterá a extinção do termo de colaboração com o IACHS.

Por outro lado, com a decisão judicial favorável, o diretor administrativo do IACHS, Marcelo Elísio, revela que a expectativa é que todos os funcionários retornem aos seus postos de trabalho.

— A nossa equipe já está de sobreaviso, toda a nossa coordenadoria, as escalas médicas, da mesma forma, estão aguardando o nosso sinal para que a gente possa iniciar essa transmissão e a retomada dos serviços de maneira muito tranquila, que é a característica do Instituto e principalmente pela nossa grande capacidade do nosso corpo técnico — disse Elisío.

Hospital Universitário

Gustavo Corrêa deixou em aberta a possibilidade da contratação de mais funcionários desligados do Hospital de Pronto Socorro de Canoas. Conforme ele, a prefeitura planeja abrir serviço de emergência no Hospital Universitário em breve.

— Dia a dia a gente vem organizando e conversando com alguns (funcionários demitidos do HPSC). Estamos abrindo uma nova porta de emergência no Hospital Universitário, uma porta clínica, em tratativas com o Estado, para garantir também essa questão do repasse do Estado. Esses profissionais vão ser absorvido lá, existe uma questão de seleção.

Débito milionário

Em meio à crise, Elísio revela que a prefeitura de Canoas possui débito de aproximadamente R$ 62 milhões com o IACHS. Segundo ele, a dívida é referente ao montante que o município deveria repassar ao instituto mensalmente, desde março de 2023.

— Estamos na casa de R$ 61,8 milhões. Agora no última mês (maio), por exemplo, recebemos R$ 4,7 milhões de um valor de R$ 8,6 milhões (previsto em contrato). Essa dívida acumulada todo mês foi gerando esse passivo absurdo de quase R$ 62 milhões.