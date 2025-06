Prefeito de Canoas projeta que HPS volte à sua sede no início de 2026

Situação do HPS em março deste ano. Contrato para reforma foi assinado em dezembro de 2024. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

Em meio à crise na saúde, a prefeitura de Canoas espera concluir a reforma estrutural do Hospital de Pronto Socorro (HPS) e retomar o atendimento no local até o início de 2026. Foi o que projetou o prefeito do município da Região Metropolitana, Airton Souza (PL-RS), em entrevista à Rádio Gaúcha nesta quarta-feira (11).

— Nós vamos iniciar, nos próximos dias já, o processo de licitação de busca da nova empresa (para administrar o HPS). A previsão, nós acreditamos, que para o início do ano que vem — disse em entrevista ao Gaúcha Atualidade.

Apesar da projeção, Souza afirma que há necessidade de injeção de recursos junto ao governo federal por se tratar de uma "reforma complexa". O prédio do HPSC fica no bairro Mathias Velho, um dos mais afetados pela enchente no município.

— Acredito que, se nos próximos dias, nós tivermos esse aporte financeiro, vamos fazer a obra andar com muita rapidez porque a empresa já está contratada, está posta para acelerar o ritmo da obra. Vamos trabalhar 24 horas, fazer dois turnos — prometeu Souza.

Referência para mais de cem municípios gaúchos, o HPSC estava operando provisoriamente nas instalações do Hospital Nossa Senhora das Graças. Porém, na última semana, a prefeitura rescindiu, de forma unilateral, o contrato com o Instituto Administração Hospital e Ciências da Saúde (IAHCS), que administrava o HPSC.

Cerca de 600 funcionários foram demitidos e 218 foram recontratados para atuar no Nossa Senhora das Graças e outros devem ser chamados para atuar no Hospital Universitário, onde a prefeitura planeja abrir um novo serviço de atendimento de urgência nos próximos dias.

— Em 45 dias, o Hospital de Pronto Socorro vai estar atendendo lá no Hospital Universitário. Quem, neste período, vai fazer a gestão será a empresa ASM, que faz a gestão do Hospital Universitário.

Crise entre o HPSC e o IAHCS

Conforme Airton Souza, a relação entre a prefeitura de Canoas e o IAHCS "estava insustentável" e por isso o contrato foi rescindido. Ele afirmou que a prefeitura vai recorrer da decisão da Justiça que anulou a rescisão de contrato com o instituto:

— Nosso jurídico vai contestar. A princípio, eu entendi que ele (IAHCS) volta só para a questão administrativa, não para a assistencial.

O prefeito ainda detalhou os motivos que agravaram a crise. Segundo ele, o contrato se encerrou em março, mas a prefeitura continuou realizando repasses ao instituto por "reconhecimento de despesa". Souza também afirmou que o IAHCS usufruía da estrutura "já fragilizada" do Hospital Nossa Senhora das Graças e não auxiliava na administração com recursos.

— Imagine assim, eu me mudo e tu me acolhe na tua casa. Eu fico 13 meses, que nem ficou o IAHCS dentro do Nossa Senhora das Graças. E eu, em nenhum momento, contribuo com você — exemplificou. — Sabe por que eu estou falando isso? Por que o IAHCS estava dentro do Graça, mas não ajudava nas despesas com insumos, não ajudava na despesa de pagamento de água, não. Ele se utilizava do Gracinha para fazer o serviço que não era feito por ele, era pelo Graça.

Pedido dos funcionários

O prefeito de Canoas relatou que haviam conflitos internos entre a administração do HPS e do Nossa Senhora das Graças. Segundo ele, funcionários do Gracinha afirmaram que dão conta dos atendimentos de urgência.

— Com a chegada do HPS dentro do Graça, ele acabou atrapalhando a produção do Graça. Os profissionais do Graça pediram assim, "ó, deixa nós cuidar e nós vamos dar conta. É uma porta de emergência".

