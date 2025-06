Porto Alegre volta a oferecer vacina contra covid para todos os grupos prioritários

Após um período de escassez para parte do público infantil, Porto Alegre retomou nesta semana a vacinação contra a covid-19 para os grupos prioritários . A capital gaúcha recebeu uma remessa com 5 mil doses, permitindo a volta da imunização de crianças entre cinco e 11 anos.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a nova remessa do governo do Estado chegou na última quinta-feira (5). A aplicação ocorre em unidades de saúde específicas, a maioria com horário estendido até as 22h — confira na lista abaixo.