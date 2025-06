Só 5% dos hospitalizados no RS foram imunizados: "População não está aderindo às campanhas de vacinação", diz secretária da Saúde

Arita credita superlotação dos hospitais à baixa adesão da população a vacinação contra a gripe. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann aponta que a superlotação de leitos hospitalares no Estado é resultado da baixa cobertura vacinal da população. Em entrevista ao Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta quinta-feira (5), ela revelou que apenas 5% dos pacientes hospitalizados no RS receberam a vacina contra a gripe.

— Os municípios estão trabalhando muito, mas a população não está aderindo às campanhas de vacinação. Eu vou dar um dado aqui que é muito preocupante. As pessoas que estão internando nos hospitais, apenas 5% foram vacinadas — disse Arita.

— Então, com essa cobertura vacinal que não se eleva porque a população não está buscando as unidades básicas de saúde, nós estamos com 41% de cobertura. De crianças, 27%. De idosos, 45%. Portanto, vacina é proteção, é prevenção, e isso faz com que as pessoas agravem o seu estado de saúde e tenham que ir para as emergências — completa a secretária.

Leia Mais Secretaria da Saúde de Canoas encerra colaboração com instituto que geria o HPS; funcionários têm contratos rescindidos

Conforme Arita, os municípios receberam aporte de R$ 20,8 milhões para estenderem os horários de funcionamento de suas unidades básicas de saúde e assegurar a vacinação. Ela aponta quem o governo estadual vai repassar novos valores para garantir o serviço.

— O horário estendido para o trabalhador é fundamental. Há equipes volantes indo nos territórios, na ILPI (Instituições de Longa Permanência para Idosos), onde a população está para fazer vacina, e escolas, pode ser um exemplo, porque as crianças estão com baixíssima cobertura, desde que seja planejado, com autorização dos pais. Toda essa logística de organização da vacina é do município. O Estado apoia, o Estado repassa as vacinas recebidas.

Hospital Pronto Socorro de Canoas

Questionada sobre a situação do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, que teve funcionários demitidos na noite de quarta-feira (4) após o Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IACHS) ter contrato com o município extinguido, Arita garantiu o direcionamento dos pacientes a outras duas instituições.

Segundo a secretária, os recursos que o governo estadual destinaria ao HPS de Canoas estão sendo repassados ao Hospital Nossa Senhora das Graças e ao Hospital Universitário de Canoas (HU). O objetivo é ampliar as equipes de ambos os hospitais, a fim de atender a demanda do HPS.

Leia Mais Ministro Gilmar Mendes nega soltura de médico acusado de matar esposa em Canoas

— O Nossa Senhora das Graças, que já tinha porta (para emergência), passa a ser uma porta maior, no sentido de aumento de equipe, em especial na área de traumatopedia. Ponto dois: há um compromisso do município de abrir uma nova porta de urgência e emergência no Hospital Universitário, que hoje não tem atendimento nessa área — iniciou.

Arita acredita que em 40 dias o HU passe a atender emergências:

— Esse é o compromisso que observamos que a municipalidade tem, de no HU ter também uma porta aberta para atendimento de urgência e emergência.

Escute a entrevista na íntegra