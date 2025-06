Para desafogar urgência e emergência, Porto Alegre terá mais postos de saúde com atendimento aos fins de semana; veja lista completa

A partir do próximo fim de semana, dias 7 e 8 de junho, 14 unidades de saúde de Porto Alegre estarão abertas aos sábados para atender pessoas com sintomas de doenças respiratórias e para aplicação de vacinas. Destas 14, cinco delas também terão atendimento aos domingos e no feriado de Corpus Christi , em 19 de junho. O horário de atendimento é das 10h às 19h.

Por isso, nove vão funcionar somente aos sábados. São elas: US Passo das Pedras I, US Ramos, US Farrapos, US Chácara da Fumaça, US Panorama, CF Tristeza, US Lami, CF Modelo, CF Primeiro de Maio.