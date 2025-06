"O sistema esgotou, não temos mais espaço físico" diz secretário de Saúde da Capital sobre lotação de leitos pediátricos

Todos os 478 leitos pediátricos de Porto Alegre estão ocupados e o sistema está "esgotado" , conforme o secretário de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, nesta terça-feira (17). A situação faz com que os hospitais de Clínicas , Conceição e Materno Infantil Presidente Vargas restrinjam os atendimentos.

— Estamos com todos os leitos pediátricos ocupados. O sistema esgotou , não temos mais espaço físico. Os que podiam ser colocados, já foram instalados — explicou Ritter.

Restrições em hospitais

O cenário de superlotação é visto há semanas nos hospitais . O Clínicas afirma que opera acima da capacidade há 36 dias , no entanto, a situação se agravou. Com isso, a instituição está atendendo apenas casos encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a instituição, todos os recursos materiais e humanos estão sendo utilizados no limite.

O Hospital Criança Conceição também está com restrição total para atendimentos na emergência, recebendo apenas casos do Samu. Todos os leitos com pontos de oxigênio estão ocupados.