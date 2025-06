Mounjaro é aprovado pela Anvisa como tratamento para obesidade

Caneta aplicável era autorizada apenas para o tratamento de diabetes tipo 2 anteriormente. MKPhoto / stock.adobe.com

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do medicamento Mounjaro para tratamentos de obesidade e perda de peso. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (9).

Anteriormente, o uso do medicamento era limitado ao tratamento de diabetes tipo 2. Concorrente do Ozempic, a caneta é comercializada no Brasil há cerca de um mês.

A aprovação da Anvisa permite o uso do Mounjaro para o tratamento de obesidade desde que a doença esteja atrelada a pelo menos uma comorbidade, como doenças cardiovasculares, por exemplo.

Fabricante da caneta, a farmacêutica norte-americana Eli Lilly argumenta que o Mounjaro é o primeiro medicamento capaz de atuar sobre dois hormônios que controlam o apetite. A tirzepatida (princípio ativo do Monjauro) também atua no controle da presença de açúcar no sangue.

Como o Mounjaro funciona

A medicação atua em dois hormônios do organismo: o GIP, que estimula a liberação de insulina em resposta à ingestão de alimentos, e o GLP-1, responsável por sinalizar ao cérebro quando o indivíduo está alimentado. Este é um diferencial em relação ao Ozempic e ao Wegovy, medicamentos parecidos que agem somente no GLP-1.

— O Mounjaro reduz mais a ingestão de alimentos e aumenta a secreção de insulina, potencializando mais o controle da glicose e a perda de peso — explica a endocrinologista e metabologista Rachel Giovanella.

Ou seja, o medicamento é capaz de regular os níveis de açúcar no sangue depois das refeições, o que ajuda a retardar a absorção de glicose dos alimentos. Ele também diminui o esvaziamento gástrico do estômago. Assim, promove a sensação de saciedade e reduz o apetite.

Custo do tratamento

Para o tratamento da obesidade, a comercialização do Mounjaro é autorizada em duas dosagens: de 2,5mg e 5mg. Conforme o g1, o preço para o tratamento deve variar entre R$ 1.406,75 e R$ 2.384,34.

Adquirida junto à fabricante, a caixa com quatro canetas com doses de 2,5mg custa R$ R$ 1.406,75 online ou R$ 1.506,76 na loja física. Fora do programa da Lilly, o valor pode chegar a R$ 1.907,29.