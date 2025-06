Materiais hospitalares lacrados são encontrados dentro de prédio do HPS de Canoas

A prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana, encontrou materiais hospitalares e insumos básicos lacrados no prédio onde funcionava o Hospital de Pronto Socorro (HPS) do município, durante uma vistoria nesta sexta-feira (6). O Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS), que administrava o local, afirma que o município tinha conhecimento sobre os itens.

Conforme a prefeitura, foram localizadas diversas caixas de máscaras e luvas, além de sondas e medicamentos. Cadeiras de rodas, macas e 80 colchões hospitalares também estavam armazenados no prédio. Os materiais foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora das Graças e para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade.

Procurado pela reportagem de Zero Hora, o IAHCS disse, em nota, que os equipamentos hospitalares foram doados por diversas instituições devido à expectativa de reabertura do prédio do HPS (leia a íntegra abaixo).

Conforme o instituto, nenhum material estava sendo retido ou utilizado de forma inadequada e a prefeitura de Canoas tinha conhecimento sobre os itens. A administração municipal não se manifestou sobre este ponto, mas o secretário adjunto de gestão hospitalar de Canoas, Gustavo Corrêa, alegou que só foi possível acessar totalmente o local após a saída do IAHCS do prédio.

Em relação ao estoque de medicamentos, a ex-administradora do HPS afirma que o Hospital Nossa Senhora das Graças "sempre teve pleno conhecimento da existência dos insumos".

Segundo o IAHCS, nos últimos 12 meses, foram realizados 48 empréstimos de medicamentos e materiais do HPS para o Graças. As concessões teriam sido registradas pelas duas instituições, segundo o IAHCS.

Fechado há um ano

O prédio do HPS fica no bairro Mathias Velho e está fechado desde a enchente de maio de 2024.

O local passa por obras e teve a previsão de reabertura alterada diversas vezes devido atrasos nos serviços. A última data repassada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi de retorno dos atendimentos em janeiro de 2026, mas que não deverá ser cumprida. Isso porque além do atraso na obra, ainda não foram abertos os editais para compra de equipamentos e para nova administradora.

O que diz o IAHCS

"Sobre a vistoria realizada nesta sexta-feira (06/06) na sede do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), atualmente em obras após os danos causados pelas enchentes de maio, o Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS) esclarece que a doação de equipamentos hospitalares ao HPSC foi de pleno conhecimento da Prefeitura de Canoas desde o início do processo. O tema, inclusive, foi amplamente divulgado pela própria administração municipal, conforme matéria publicada em 11/03/2025 no portal oficial da Prefeitura: https://www.canoas.rs.gov.br/noticias/hpsc-recebe-doacao-de-materiais-hospitalares-para-reforcar-reconstrucao/

O objetivo da doação sempre foi fortalecer a estrutura do HPSC para a retomada das atividades assistenciais tão logo as obras fossem concluídas. Nenhum equipamento estava sendo retido ou utilizado de forma inadequada. Todo o planejamento sobre o uso do material doado para o próprio HPSC foi público e institucionalmente respaldado, inclusive com declarações do chefe do Executivo municipal.

Em relação ao estoque de medicamentos mencionado, reforçamos que o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) sempre teve pleno conhecimento da existência desses insumos. Nos últimos 12 meses, foram realizados 48 empréstimos de medicamentos e materiais do HPSC ao HNSG, com registros documentados por ambas as instituições e controle rigoroso de entrada e saída.

Valores consolidados (de maio/24 a junho/2026):

Consumo direto no HPSC: R$ 585.678,27

Empréstimos ao HNSG: R$ 468.676,84

Total movimentado: R$ 1.054.355,11

Mesmo diante das adversidades impostas pela maior tragédia climática do Estado, todas as ações conduzidas pelo IAHCS no HPSC seguiram critérios técnicos, administrativos e legais, com responsabilidade sobre o patrimônio público, total transparência na gestão dos recursos e foco no compromisso com a assistência contínua e segura à população de Canoas."