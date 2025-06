Justiça determina bloqueio de R$ 200 mil da prefeitura de Canoas devido à falta de médicos em hospitais

A prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana, teve R$ 200 mil bloqueados de contas do município nesta quarta-feira (18). A determinação da Justiça atende ao pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) após vistoria do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers-RS) apontar falta de médicos traumatologistas e vasculares.