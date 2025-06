Justiça concede liminar para HPS de Canoas seguir sob gestão do Hospital Nossa Senhora das Graças

Atendimentos do HPS de Canoas, em obras, estão sendo realizados no Hospital Nossa Senhora das Graças. Duda Fortes / Agencia RBS

A Justiça concedeu liminar para manter a decisão da prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana, de finalizar o contrato junto ao Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IACHS) sobre a gestão do Hospital de Pronto Socorro (HPS). Com isso, a gerência do local permanece sob responsabilidade do Hospital Nossa Senhora das Graças.

O despacho foi publicado no final da tarde desta quarta-feira (11) e é assinado pelo juiz Sandro Antonio da Silva, da 3ª Vara Cível de Canoas. Trata-se do mesmo magistrado que havia suspendido a rescisão do contrato no último sábado (7).

A reportagem questionou o IACHS sobre o despacho. O instituto informou que ainda não foi notificado.

No entanto, a decisão estabelece que, se o município entender que não precisa dos serviços do IACHS, deve pagar a indenização dos 60 dias de aviso prévio pela rescisão do quadro de funcionários e garantir os atendimentos.

— Todas as escalas estão completas. Todos os profissionais e todas as especialidades estão contratados pelo Graça, além de todo o corpo clínico de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Está tudo totalmente suprido e a população estará muito bem assistida — afirma Éber Bünchen, procurador-geral do município de Canoas.

O despacho foi publicado enquanto equipes da prefeitura de Canoas e do instituto estavam reunidas nesta quarta para buscar uma definição. A reunião terminou sem um acordo entre as partes.

— Eles (IACHS) insistiram na retomada de 100% das atividades e o município entendeu que não, que estava um serviço totalmente precário (no HPS). As equipes não estavam convergindo, não havia possibilidade das equipes estarem coabitando no mesmo espaço com divergência de gerência — resumiu o procurador.