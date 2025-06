Instituto que administrava Hospital de Pronto Socorro de Canoas nega demissão em massa de funcionários

Segundo o instituto, os funcionários seguem com contrato ativo. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

Os 603 colaboradores que atuavam no Hospital de Pronto Socorro de Canoas não foram demitidos até o momento. A informação foi confirmada pelo Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS), que nega a demissão anunciada pelo município.

O número de colaboradores inclui os setores administrativo e assistencial. Os funcionários alegaram que foram comunicados sobre as demissões em 4 de junho, após a prefeitura encerrar o contrato com o IAHCS. A informação foi dada pela direção do Hospital Nossa Senhora das Graças, que assumiu o serviço de traumatologia.

No entanto, de acordo com o instituto, a informação é falsa. Todos os funcionários seguem com contrato ativo junto à empresa. A reportagem de Zero Hora consultou técnicos e enfermeiros que informaram que ainda não foram acionados para tratar das demissões. O clima é de incerteza e esperança entre os colaboradores.

No último sábado (7), o juiz Sandro Antonio da Silva, da 3ª Vara Cível da Comarca de Canoas, suspendeu provisoriamente a extinção do termo de colaboração entre as duas partes. Segundo o diretor administrativo, Marcelo Elísio, o IAHCS busca retomar a prestação dos serviços após a decisão.

— Nossos colaboradores estão aguardando pelo nosso retorno. As equipes, inclusive, já estão mobilizadas esperando nosso sinal para que possam reassumir os atendimentos de trauma. Tem a decisão da justiça. O município tem que cumprir — disse o diretor.

Um impasse trava o retorno. Uma reunião chegou a ser realizada na terça-feira (10), mas terminou sem definições. A prefeitura afirma que não vai permitir que o Instituto volte com os serviços. Já o IAHCS diz que o município deve cumprir a decisão judicial. Novo encontro foi marcado para essa quarta-feira (11).

Em caso da falta de entendimento entre as partes, a Procuradoria-Geral do Município informou que recorrerá da decisão do judiciário. Procurado, o Tribunal de Justiça não informou quais as possíveis medidas em caso de descumprimento do município.

Além dessa situação, o IAHCS afirma que Canoas deve R$ 62 milhões. Segundo a empresa, a dívida começou em 2023 e segue até 2025.

O município, no entanto, explica que parte desses débitos foram contestados porque envolvem o período da enchente, em que o HPS não executou os serviços na totalidade. Isso inclui o tempo em que o pronto-socorro ficou alocado no Nossa Senhora das Graças.