Hospital de Torres restringe atendimentos na emergência pediátrica

Setor pediátrico opera com 200% da capacidade.

O Hospital Nossa Senhora dos Navegantes , em Torres, no Litoral Norte, anunciou a restrição dos serviços de emergência pediátrica. A medida foi implementada na manhã desta sexta-feira (13), de forma temporária.

Segundo o IBSaúde, mantenedor do local, o setor está operando com 200% da capacidade.

Essa é a segunda restrição que o hospital realiza na semana. Na quarta, a mantenedora do hospital comunicou a restrição nas operações de emergência geral , devido aos altos números de doenças respiratórias.

De acordo com o IBSaúde, os atendimentos já foram restabelecidos e a emergência atua com 90% de capacidade máxima. No entanto, os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão 100% ocupados.