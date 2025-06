Governo do RS notifica Canoas para manutenção dos atendimentos de emergência para toda a população

Emergência do Hospital Nossa Senhora das Graças teve atendimentos restritos a moradores de Canoas.

O pedido ocorre a partir de critérios listados pela SES. Entre eles, a portaria do Ministério da Saúde que reforça a obrigatoriedade de que os serviços de emergência estejam disponíveis e acessíveis a toda população.

A pasta afirma que o município recebe, entre recursos federais e estaduais, R$ 1.032.287 mensais para atendimento de urgência e emergência. A SES já havia declarado que "não existe amparo legal" para a restrição do atendimento e que o Sistema Único de Saúde (SUS) "é universal".

Entenda o caso

Na prática, a medida afeta os pacientes encaminhados por outros municípios ao Hospital Nossa Senhora das Graças, por meio do sistema de regulação do Estado. A instituição também é responsável pelo serviço de traumatologia, antes realizado pela equipe do Pronto Socorro de Canoas.