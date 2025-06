Governo desclassifica oito marcas de azeite de oliva por fraude; veja quais

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu nesta sexta-feira (6) um alerta de risco ao consumidor após identificar fraudes na composição de oito marcas de azeite de oliva . As análises laboratoriais constataram a presença de outros óleos vegetais nas amostras coletadas, o que configura adulteração do produto.

Marcas de azeite desclassificadas

As denúncias sobre pontos de venda que ainda comercializam os azeites listados podem ser feitas por meio do canal oficial fala.br. O ministério orienta ainda que os consumidores verifiquem cuidadosamente as informações da empresa no rótulo, pois em casos de fraude, é comum o uso indevido de nomes semelhantes aos de marcas conhecidas para confundir o comprador.