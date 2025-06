Fim de colaboração com instituto, demissão de funcionários e reflexos no atendimento: entenda a crise do HPS de Canoas

Pronto Socorro opera, temporariamente, no Hospital Nossa Senhora das Graças. Lucas Abati / Agencia RBS

Segundo a Secretaria da Saúde de Canoas, os atendimentos de emergência do HPS serão mantidos pela equipe do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG). Desde a enchente de 2024, o Pronto Socorro funciona na estrutura do Gracinha, como é conhecida a unidade.

Na tarde desta quinta (5), o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) acionou o Ministério Público para que a Justiça determine intervenção estadual na gestão da Saúde em Canoas. O documento aponta, entre os motivos, a falta de estrutura adequada para o atendimento de politraumatizados.

Leia Mais Canoas tem hospitais superlotados e falta de insumos; entenda a situação

Entenda, nesta reportagem, o que desatou a crise, os impactos nos atendimentos e a situação dos funcionários do HPS de Canoas.

Fim de termo de colaboração

A Secretaria da Saúde de Canoas extinguiu o termo de colaboração com o Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS), responsável pela administração do HPS. A parceria havia vencido em 27 de março e não foi renovada pelo município.

Com isso, a prefeitura determinou a desocupação do HPS no Gracinha, incluindo a retirada de móveis e a devolução de documentos e chaves.

A prefeitura de Canoas tem uma dívida de aproximadamente R$ 55 milhões junto ao IAHCS.

O que dizem os envolvidos

Em entrevista ao Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha, o secretário de saúde de Canoas, Marcelo Reis, afirmou que a relação entre o instituto e a pasta se "degradou" desde a enchente de maio de 2024.

Em nota, o IAHCS se disse "surpreendido" com a notícia, que impactou o "exercício dos plantões assistenciais".

"Ao longo de sua trajetória, o IAHCS sempre pautou sua atuação pela ética, responsabilidade e excelência no cuidado em saúde. Somos reconhecidos pela idoneidade institucional e pelo compromisso contínuo com a assistência qualificada, construindo diariamente relações de confiança com os usuários, gestores públicos e profissionais de saúde", diz o comunicado.

Leia Mais Diagnóstico da Famurs aponta necessidade de R$ 771 milhões para enfrentar crise na saúde do RS

Demissão de funcionários

O IAHCS era responsável por cerca de 603 colaboradores do HPS, sendo 75 médicos efetivos no hospital, conforme levantamento de Zero Hora.

Profissionais contratados pelo instituto alegaram ter sido comunicados sobre as demissões ainda na quarta. Foi o caso da enfermeira Thatiane Fragoso, que recebeu, por meio de uma mensagem no celular, a notícia de que ela e outros colegas estavam demitidos.

— A gente recebeu a notificação de que estávamos todos na rua, demitidos, via WhatsApp. Acabei saindo do plantão após 12 horas, às 20h, e recebi a comunicação às 21h30min nos grupos do próprio hospital que a gente tem. Retornei até o hospital, onde já estava instaurado o caos — relata.

Direitos garantidos, segundo prefeitura

O secretário da Saúde informou que o município vai repassar ao instituto todos os valores para o pagamento dos salários e das rescisões dos funcionários demitidos. A prefeitura exige que o aviso prévio dos empregados vinculados às atividades seja pago e dá um prazo de 30 dias para que seja apresentada uma planilha detalhada dos cálculos rescisórios dos colaboradores e documentos que comprovem providências para quitação das dívidas.

Já o IAHCS manifestou "sua atenção e preocupação com os colaboradores impactados pela medida, reafirmando seu respeito e cuidado com todos os profissionais que compõem a equipe".

A previsão é de que o salário referente ao mês de maio seja pago nesta sexta-feira (6) e que, em 10 dias, os demais valores sejam calculados e encaminhados à prefeitura.

Leia Mais Cirurgias à noite e postos abertos nos finais de semana: como Porto Alegre se reorganiza para ampliar atendimentos na saúde

Situação dos atendimentos

A equipe do Nossa Senhora das Graças assumiu os atendimentos do HPS, que funciona temporariamente junto ao Gracinha. Segundo a diretora do hospital, Daniela Oliveira, o quadro de funcionários disponíveis é suficiente.

— O Hospital Nossas Senhoras das Graças não tem como saber quantos funcionários estavam atuando (no HPS). O secretário deu a informação de que eram em torno de 500 pessoas. Só que eu quero deixar claro que essas 500 pessoas não são da assistência, não são enfermeiros, técnicos e médicos. São administrativos também, que o Hospital Nossa Senhora das Graças já tem nas equipes. Se separar a assistência e operação do administrativo, não são 500 pessoas que deixam de dar assistência à população — disse Daniela em entrevista à Rádio Gaúcha.

Falta de profissionais

Familiares de pacientes relataram à Rádio Gaúcha que o Gracinha chegou a registrar falta de médicos traumatologistas durante a manhã desta quinta-feira. Profissionais dessa especialidade, contratados no regime CLT pelo IAHCS, não aceitaram continuar trabalhando como pessoa jurídica (PJ) no HNSG, que precisou destacar médicos da própria equipe para suprir a demanda.

Haveria, ainda, poucos médicos vasculares atendendo no local. A escala deve ser fechada até domingo, prazo que os profissionais desligados têm para aceitar ou não a proposta para permanecer atuando no hospital.

Segundo o Nossas Senhoras das Graças, 15 técnicos em enfermagem e dois enfermeiros que trabalhavam junto ao IAHCS vão passar a atuar junto à equipe do hospital.

Leia Mais Hospitais em litígio com IPE Saúde aderem a acordo para atender servidores públicos

Reação de entidades

Além do Cremers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) pediu uma intervenção do governo do Estado na gestão do HPS de Canoas. Conforme o presidente do Simers, Marcelo Mathias, o pedido de intervenção já havia ocorrido antes, em uma ação judicial.

Segundo o sindicato, a Justiça designou uma audiência de conciliação para esta sexta-feira, às 14h, na 3ª Vara Cível de Canoas, com a presença do Ministério Público, da prefeitura, das secretarias Municipal e Estadual da Saúde, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e do Simers.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, a secretária de Saúde do RS, Arita Bergmann, afirmou que, se provocado, o Estado iria avaliar uma intervenção no HPS de Canoas.

Impactos da enchente

O Hospital de Pronto Socorro de Canoas é referência para mais de 150 municípios, atendendo até 2 milhões de pessoas. O edifício, localizado no bairro Mathias Velho, foi evacuado em 4 de maio de 2024, em razão da enchente.

Com um prejuízo avaliado em R$ 70 milhões, o prédio do HPS foi fechado, e as atividades foram transferidas para o Hospital Nossa Senhora das Graças, no bairro Marechal Rondon. Desde então, a equipe do HPS é responsável pela porta de urgência e emergência das duas instituições.

A sede do HPS de Canoas só deve voltar a receber pacientes em janeiro de 2026. O cronograma inicial da obra de reconstrução está atrasado e, com isso, há retenção dos valores pela Caixa Econômica Federal. A situação afeta a etapa de execução da parte elétrica e hidráulica.

HPS de Canoas alagou em maio de 2024. Lisielle Zanchettin / Agência RBS