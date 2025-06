Estoque de vacina contra covid-19 para parte da população infantil está zerado em Porto Alegre

As unidades de saúde de Porto Alegre estão sem doses contra a covid-19 disponíveis para a população infantil da faixa etária de cinco a 11 anos. Conforme balanço desta quinta-feira (5) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dos 134 postos de saúde da Capital, apenas 15 possuem o imunizante para o bebês de zero a cinco anos e oito contam com vacinas para o público acima de 12 anos, que inclui idosos e pessoas com comorbidades.