Entenda a importância da prevenção para a saúde cardíaca

Ações preventivas simples podem diminuir risco de doenças cardíacas. Visual Generation / stock.adobe.com

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil: a cada 90 segundos uma pessoa morre em decorrência dessas patologias. Conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), elas respondem pela morte de 400 mil brasileiros ao ano.

No entanto, grande parte das fatalidades envolvendo problemas no coração poderiam ser evitadas com ações preventivas simples, diagnóstico precoce e controle dos fatores de risco.

As doenças cardiovasculares afetam o aparelho cardiovascular, em especial, o coração e os vasos sanguíneos. São responsáveis por diagnósticos como a hipertensão arterial, a popular pressão alta, doença arterial coronária (DAC), infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca e arritmias cardíacas.

O médico cardiologista cooperado da Unimed Porto Alegre Ricardo Stein explica que a prevenção de doenças cardíacas pode ser classificada em dois tipos. A primária, para as pessoas que ainda não tiveram eventos cardíacos e buscam evitar o adoecimento através da prática de hábitos saudáveis, e a secundária, para aquelas que já tiveram algum episódio, visando controlar a doença e prevenir novas ocorrências.

— É importante entender que tratar doenças como diabetes, colesterol e obesidade, além de buscar avaliação médica, é uma atitude preventiva. O exercício físico e uma boa alimentação também são grandes aliados na prevenção. Estamos vendo cada vez mais as pessoas, em especial os jovens, buscando viver de forma mais saudável a fim de aumentar sua longevidade. As pessoas querem viver mais e melhor — destaca.

Cuidado integral com a saúde

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é considerado o país mais sedentário da América do Sul. O fato está relacionado a uma vida sem a prática regular de exercícios físicos e uma dieta pouco balanceada — segundo a revista Public Health Nutrition, alimentos de baixa qualidade nutricional representam 30% da dieta dos brasileiros. Diante dessa realidade, a mudança de hábitos é o caminho para cuidar da saúde do coração. E as ações começam com pequenas mudanças no dia a dia.

A prevenção passa por aliar práticas físicas com uma alimentação mais natural. A recomendação é uma dieta rica em frutas, vegetais e grãos integrais, além de moderação no consumo de sal, açúcar e gorduras saturadas.

— Recomendamos sempre o “descascar mais e desembalar menos”. Ou seja, alimentos frescos e naturais em detrimento de industrializados. Também é preciso ficar atento aos sinais que o corpo dá: verificar regularmente o colesterol, a glicose e a pressão arterial, pois essas condições muitas vezes não apresentam sintomas, mas são cruciais para a saúde cardiovascular — aconselha o médico cardiologista cooperado da Unimed Porto Alegre Cícero de Campos Baldin.

Avaliação antes do exercício

O especialista ainda reforça que a avaliação física é indispensável para quem quer iniciar alguma atividade física, especialmente as de alto impacto. De acordo com ele, a prática esportiva é possível com o acompanhamento adequado, mesmo para aqueles que já apresentaram alguma ocorrência cardíaca.

— Um bom exemplo é o caso do jogador dinamarquês que teve uma parada cardíaca em campo e retornou a jogar competitivamente após a implantação de um cardioversor desfibrilador implantável (CDI). A estrutura de titânio permite o controle da arritmia cardíaca, condição com a qual o jogador foi diagnosticado — completa Baldin.

LEIA TAMBÉM Como construir uma cultura de doação de sangue?

Prevenção para todas as idades

A prevenção de doenças cardíacas não deve ser uma preocupação apenas de quem está envelhecendo. O checkup deve iniciar ainda na juventude, contudo, o cardiologista Ricardo Stein pondera que a abordagem médica deve ser individualizada.

— No atendimento em cardiologia o eletrocardiograma (ECG) já faz parte da consulta. No consultório, o médico deve conversar com o paciente sobre seus hábitos, sintomas e histórico familiar e, a partir disso, realizar o ECG. Com base nessa avaliação inicial cabe ao cardiologista entender se há necessidade de seguir adiante com outros exames — explica.

Para pacientes que realizam a prática de exercícios intensos, como corrida, natação ou ciclismo, exames mais específicos como a ergometria (teste de esforço) e a ergoespirometria (teste cardiopulmonar de exercício) podem ser solicitados.

A tecnologia desempenha um papel crucial para a prevenção, tratamento e incentivo a hábitos saudáveis. Por meio de aplicativos no celular e relógios inteligentes é possível ser lembrado sobre a necessidade de se exercitar, comer de forma saudável, beber água e realizar exames periodicamente.

Viver bem

Com foco no bem-estar, a Unimed Porto Alegre oferece aos seus clientes o Programa Viver Bem, que incentiva a promoção da saúde e oferece assistência preventiva com foco na qualidade de vida. Disponível no aplicativo, é só preencher o perfil médico e, a partir disso, receber dicas personalizadas. São informações sobre alimentação saudável, benefício dos alimentos, atividade física, além de dicas para estimular a mudança de hábitos. Na iniciativa Mude 1 Hábito, a dica é começar aos poucos, sem cobranças ou metas inatingíveis. O importante é dar o primeiro passo.

Leia Mais Imunização promove saúde em todas as fases da vida

5 dicas para cuidar da saúde do coração

Prática de exercício físico Recomendação de 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa durante a semana. Sempre precedida por uma avaliação médica para entender qual o exercício ideal. Dieta equilibrada

Prefira alimentos frescos e naturais em detrimento de industrializados. A recomendação é uma dieta rica em frutas, vegetais e grãos integrais, além de moderação no consumo de sal, açúcar e gorduras saturadas. Mantenha um peso saudável

Para ter uma boa saúde cardiovascular é recomendado o cuidado com a balança. O excesso de peso é um dos fatores de risco mais comuns e significativos para o desenvolvimento de doenças cardíacas. O acúmulo de gordura no corpo sobrecarrega o órgão e aumenta o risco de entupimento das artérias, prejudicando o funcionamento adequado de todo o sistema circulatório. Não fume

O cigarro, além de viciar, danifica as artérias com inflamação e placas de gordura (ateroma), causando obstrução e aumentando o risco de infarto. Cigarros eletrônicos também não são recomendados. Preste atenção no seu corpo

É essencial monitorar regularmente seus níveis de colesterol, glicose e pressão arterial. Essas condições são frequentemente silenciosas, sem sintomas óbvios, mas causam danos contínuos às artérias e sobrecarregam o coração. Identificá-las precocemente faz toda a diferença, permitindo intervenções que podem prevenir infartos, AVCs e outras complicações graves.