Emergências de Porto Alegre registram mais um dia de superlotação

O Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) enfrentava uma superlotação de 210%, seguido pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com 195% de ocupação. No Hospital Nossa Senhora da Conceição, a lotação era de 110%. O Hospital de Pronto-Socorro e o Instituto de Cardiologia também operam no vermelho.