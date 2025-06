Emergência do Hospital Nossa Senhora das Graças irá atender somente moradores de Canoas, diz prefeitura

Casa de saúde está superlotada, segundo a prefeitura. André Ávila / Agencia RBS

A Secretaria Municipal da Saúde de Canoas informou, na noite deste domingo (22), que a emergência do Hospital Nossa Senhora das Graças irá atender somente pacientes da cidade por, pelo menos, 72 horas. A instituição está superlotada.

De acordo com a prefeitura, há registro de falta de leitos e equipamentos para a demanda absorvida de outros municípios. Foram 19 moradores de fora de Canoas atendidos no local desde sexta-feira (20). O objetivo da medida é desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

— Comunicamos o Estado sobre a restrição da porta de emergência do hospital, dando prioridade aos canoenses. O cidadão de Canoas vai ter seu atendimento garantido — afirma o secretário Marcelo Reis.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) afirma que ainda não foi notificada da decisão. De acordo com a SES, Canoas é referência em atendimento médico para mais de cem municípios, e a prefeitura recebe recursos do Ministério da Saúde e do governo do Estado.

No hospital Nossa Senhora das Graças, também está funcionando o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas, que teve a estrutura própria comprometida pela enchente do ano passado.

Confira a nota da Secretaria da Saúde de Canoas

A Prefeitura de Canoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que notificou a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS) sobre a restrição da porta de Emergência do Hospital Nossa senhora das Graças (HNSG) para pacientes que não são oriundos de Canoas, por período mínimo de 72h.

A restrição se dá em decorrência da superlotação na instituição, o que ocasiona ausência de leitos e de equipamentos para atendimento da demanda absorvida de outros municípios.

Desde a última sexta-feira (20), foram encaminhados 19 pacientes de fora do município, o que agravou a situação de superlotação.