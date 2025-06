Cremers aciona Ministério Público para que Justiça determine intervenção estadual na gestão da Saúde em Canoas

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) acionou o Ministério Público (MPRS) para que a Justiça determine intervenção estadual na gestão da Saúde em Canoas. A ação foi protocolada nesta quinta-feira (5) e aponta, entre os motivos, a falta de estrutura adequada para o atendimento de pronto-socorro junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças.

A medida ocorreu após a Secretaria da Saúde de Canoas (SMS) extinguir o termo de colaboração com o Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS), responsável pela administração do HPS. Com isso, todos atendimentos, inclusive de traumatologia, estão sendo ofertados pelo Graças.