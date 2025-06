Conselho Regional de Medicina aponta falta de médicos no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas 

Cremers aponta que hospital não tem condições seguras para atender pacientes politraumatizados. Duda Fortes / Agencia RBS

A escala de médicos do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, está incompleta. A situação foi verificada em uma vistoria realizada na segunda-feira (9) pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers).

De acordo com o conselho, faltam traumatologistas e cirurgiões vasculares. Os dados foram encaminhados ao Ministério Público, responsável por Ação Civil Pública, e ao judiciário. A reportagem de Zero Hora também recebeu relatos de número reduzido de profissionais na sala vermelha.

Procurada, a prefeitura de Canoas não se manifestou sobre a vistoria e a suposta falta de médicos.

De acordo com o vice-presidente do Cremers, Eduardo Trindade, não há condições seguras para o atendimento de pacientes politraumatizados:

— O Hospital Nossa Senhora das Graças não possui a essência para ser especialista no atendimento ao trauma. Essa função era atendida pela equipe do pronto-socorro. Além disso, existe uma confusão entre as administradoras — disse.

Crise na saúde

O município vive uma crise na saúde. No dia 4 de junho, a Secretaria de Saúde de Canoas anunciou o encerramento do contrato com o Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS), que administrava o Hospital de Pronto Socorro (HPS). O HPS funcionava junto ao Nossa Senhora das Graças desde a enchente, já que a sede está em reforma.

Leia Mais Prefeitura de Canoas afirma ter recontratado 218 funcionários que haviam sido demitidos do HPSC

Já no último sábado (7), a Justiça suspendeu provisoriamente o encerramento do vínculo. Com isso, o IAHCS voltaria a assumir o serviço. No entanto, ainda há uma indefinição entre as partes.