Como construir uma cultura de doação de sangue?

Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado neste 14 de junho. Visual Generation / stock.adobe.com

Você sabia que uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas? No Brasil, o ato de doar sangue é totalmente voluntário. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2023, 14 em cada mil brasileiros doaram sangue regularmente no Sistema Único de Saúde (SUS). Isso significa que 1,4% da população foi doadora, correspondendo a média indicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que deve ser entre 1 e 3% por país.

No entanto, mesmo que o Brasil corresponda a média da OMS, os Hemocentros – centros de referência responsáveis pela coleta, processamento, armazenamento e distribuição de sangue e seus componentes – sempre estão precisando de doadores. No inverno essa necessidade é ainda maior, pois os estoques ficam mais baixos. Mesmo que o gesto de doar salve vidas e seja simples, ele ainda causa muitas dúvidas para quem nunca doou. A reflexão sobre o tema ganha ainda mais força neste 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue.

A médica cooperada da Unimed Porto Alegre Carolina Pithan explica que, antes de realizar o ato, o futuro doador precisa saber que existe uma lei criada para preservar a integridade daqueles que doam sangue. Nesse sentido, a especialista ressalta que o processo é sempre feito com transparência.

— A legislação brasileira determina que a doação deve ser voluntária e altruísta, ou seja, não pode haver recompensa financeira. Todas as informações fornecidas durante a triagem e a entrevista são sigilosas. A confidencialidade é protegida por lei, garantindo que apenas o doador tenha acesso aos seus dados médicos. Quem deseja doar pode ficar tranquilo que todo processo é feito com respeito — garantiu.

Perdendo o medo

A desinformação é um dos grandes empecilhos para a construção de uma cultura forte de doação. Alguns mitos contribuem para este cenário. Um deles é que doar sangue pode causar anemia. Há ainda quem acredite que o ato pode transmitir doenças ou ser doloroso. A médica reitera que a doação de sangue é totalmente segura.

— Se você tem medo de agulha ou receio com o processo, saiba que tudo é feito com respeito, cuidado e proteção. Depois do ato, o doador ainda recebe um lanche para recuperar as energias. Doar sangue é uma ação de generosidade e responsabilidade que pode salvar vidas — explicou Carolina.

Durante a doação, são retirados entre 400 e 450 ml de sangue, conforme o peso do doador. A quantidade pode parecer alta, mas não ultrapassa 10% do volume de sangue que circula no corpo. A recuperação do sangue coletado acontece em até 24h após a doação.

Compromisso coletivo

Por ser um gesto voluntário, Carolina diz que a construção de uma cultura de doação de sangue tem que ser pensada de forma coletiva. A médica cooperada da Unimed Porto Alegre reforça que nada substitui o sangue: esse tecido não pode ser fabricado artificialmente, por isso, doar é essencial.

— Independentemente se estamos falando de saúde pública ou privada, todas as instituições precisam da doação. Não é um medicamento que se compra. É a partir das doações de sangue que os profissionais conseguem realizar procedimentos, fazer cirurgias, atendimentos de urgência e tratar algumas doenças — detalha a médica.

Por isso, a construção da cultura de doação precisa envolver integralmente todos os setores da sociedade. Nesse sentido, Carolina ressalta que ambientes organizacionais podem ter um papel fundamental nesse processo, ao estimular a participação ativa dos colaboradores.

— Em empresas seria interessante organizar um sistema de revezamento por setor ou o Dia da Doação, para que os colaboradores pudessem doar em conjunto. Sempre reforçando o altruísmo do ato e assim desmistificando que a doação traz prejuízos, financeiros ou de saúde. O gesto voluntário acaba por fortalecer a responsabilidade social das organizações, além de promover o bem-estar mútuo entre doador e receptor — completa Carolina.

Incentivo

Na prática, algumas instituições já adotam esse tipo de postura e vêm fazendo a diferença. A Unimed Porto Alegre conta com uma iniciativa que promove a doação voluntária de sangue entre seus colaboradores. Em 10 anos, mais de quatro mil pessoas já foram beneficiadas. Para Carolina, isso mostra o compromisso da instituição com a saúde integral e coletiva.

— Não é só sobre cuidar do paciente final, e sim construir um ambiente interno e externo no qual o foco seja a prevenção — afirma.

A médica cooperada da Unimed Porto Alegre também salienta que, embora o ato seja voluntário, a doação é estimulada no Rio Grande do Sul através da concessão de benefícios. Conforme a Lei nº 13.891, de 2 de janeiro de 2012, quem doa tem isenção no pagamento de concursos públicos e direito a meia-entrada em eventos culturais e esportivos.

Quem pode doar

O processo para a doação de sangue é simples e leva entre 30 minutos e uma hora para acontecer. Indolor, não representa nenhum risco à saúde. Confira os requisitos para ser doador e quais condições podem impossibilitar o ato.

Para doar, é necessário

Estar em boas condições de saúde

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 podem doar com autorização dos responsáveis)

Pesar no mínimo 50 quilos

Ter dormido ao menos 6h nas últimas 24h

Estar alimentado. Evitar alimentação gordurosa nas 3h que antecedem a doação

Apresentar documento original com foto

Restrições temporárias

Gripe ou febre

Gravidez

90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana

Amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses)

Tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses

Piercing: Seis meses (com boas condições sanitárias) ou 12 meses

(sem avaliação segura); se for oral ou genital: 12 meses após a retirada

(sem avaliação segura); se for oral ou genital: 12 meses após a retirada Exposição à situação de risco para a AIDS (múltiplos parceiros sexuais sem prevenção, ter parceiros usuários de drogas); Herpes labial

Restrições permanentes

Doença de Chagas; hepatite após os 11 anos de idade

Ser portador do vírus HIV (AIDS), HCV (Hepatite C), HBC (Hepatite B) ou HTLV

Usuário de drogas ilícitas injetáveis

Fonte: Secretaria da Saúde do RS

Para doar