Com todos os hospitais superlotados, prefeitura cria gabinete de crise para tratar da saúde em Porto Alegre

Grupo foi formado diante às diversas restrições anunciadas pelos hospitais. André Ávila / Agencia RBS

A superlotação dos hospitais e a sobrecarga do sistema de saúde de Porto Alegre preocupam. O cenário é visto há meses, no entanto, se agravou com a chegada do inverno. Nesta quarta-feira (25), todos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados. Diante disso, um gabinete de crise foi criado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

De acordo com a pasta, o grupo foi formado diante às diversas restrições anunciadas pelos hospitais causadas pela superlotação das emergências. O objetivo é trabalhar para a redução de danos e maneiras para desafogar o sistema.

Atualmente, a maior preocupação é com o setor pediátrico. Os hospitais de Clínicas e Materno Infantil Presidente Vargas estão com restrições. O Conceição e o Vila Nova também operam acima da capacidade técnica. De acordo com o painel de monitoramento, 560 crianças estão internadas nesta quarta em leitos SUS e a maioria é por conta de doenças respiratórias.

As emergências para atendimentos de adultos também estão superlotadas. Nesta quarta, todos hospitais de alta complexidade — São Lucas, Clínicas, Conceição e Santa Casa — estão com lotação que variam de 160% a 300% e atendem apenas casos com risco de vida.

Conforme o secretário de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, a situação se agrava ainda mais com o fechamento de leitos, como o caso do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas. Em 20 dias, mais de 200 pacientes do município vizinho foram atendidos no HPS da Capital.

O grupo

O comitê criado conta com membros dos hospitais Vila Nova, Restinga, Santa Casa, São Lucas, Clínicas, Cardiologia e Conceição, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e unidades de pronto-atendimento. O grupo irá se reunir duas vezes por semana para tratar sobre a crise, além de realizar rodadas diárias de monitoramento da situação nos hospitais.

Entre os tópicos que estão sendo tratados está a proposta de reintrodução de pediatras nas unidades básicas de saúde. A medida é vista como alternativa para a redução de busca das emergências hospitalares.