Com novo turno a partir desta segunda, GHC prevê realizar 14 mil cirurgias eletivas dentro de um ano em seus quatro hospitais

O Hospital da Criança Conceição será uma das instituições do GHC que atuarão com turno extra na cirurgia. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Correção: as 14 mil cirurgias serão feitas até junho de 2026, e não até dezembro como publicado entre 12h50min e 15h40min de 2 de junho de 2025. O texto já foi corrigido.

A partir desta segunda-feira (2), os quatro hospitais do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) começam o terceiro turno para reduzir a fila de consultas, exames e cirurgias. No Conceição (HNSC), Hospital da Criança Conceição (HCC), Cristo Redentor (HCR) e Femina os centros cirúrgicos serão abertos das 19h à 1h de segunda a sexta-feira, e das 7h às 19h aos sábados.

A primeira fase da ação prevê mobilizar 226 dos 1.648 profissionais que já passaram por capacitação, atuando em pelo menos uma sala cirúrgica por unidade. A meta da instituição é atingir 14 mil cirurgias feitas dentro de um ano, até junho de 2026.

Neste momento, explica o diretor-presidente do GHC, Gilberto Barichello, o número de cirurgias será limitado por causa da superlotação das emergências e da falta de leitos. A meta é deixar o programa funcionando a pleno em até 60 dias, quando deve diminuir a demanda em decorrência de síndromes respiratórias.

— Essa ampliação veio para ficar. Vai permanecer para sempre. Em outras palavras, estamos abrindo quatro novo hospitais à noite — disse Barichello.

Nesta semana, deverão ser feitas em torno de cem cirurgias adicionais.

Atualmente, o GHC, que é uma instituição federal vinculada ao Ministério da Saúde, tem 70 mil cirurgias na fila, sendo que 28 mil são eletivas. A previsão é executar metade dos procedimentos não-urgentes até o final de 2025.

As prioridades do terceiro turno

Para poder seguir com esta estratégia, foi necessário converter leitos cirúrgicos em leitos clínicos e retaguarda para leitos de UTI que estão com taxa de ocupação máxima.

No terceiro turno terão prioridade as cirurgias das áreas de oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.

Ampliação do serviço de atenção básica

Barichello anunciou que os ambulatórios do HNSC, HCC e do Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento (SADT) já estão funcionamento com horário ampliado:

HNSC: segunda a sexta-feira, das 19h às 23h, e aos sábados, das 8h às 16h

HCC: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, com três salas a mais

SADT: segunda a sexta-feira, das 19h às 23h, e aos sábados, das 7h às 18h30min

As unidades de saúde administradas pelo GHC também terão atendimento expandido a partir do dia 15:

Das 7h às 22h: Conceição, Floresta, Parque dos Maias, Divina Providência, Jardim Itu, Nossa Senhora Aparecida, Jardim Leopoldina

Das 7h às 20h (2ª fase, a partir de julho): Costa e Silva, SESC, Coinma, Santíssima Trindade e Barão de Bagé

Outros hospitais podem se credenciar

A mobilização por reduzir as filas de espera para cirurgias também inclui outras instituições.

Hospitais privados poderão reduzir o passivo de tributos com a União disponibilizando os recursos materiais para as cirurgias. Para isso será lançado um edital e a posterior negociação com a instituição habilitada.

O GHC e Agência Nacional do Sus contratarão as equipes médicas especialistas, com cirurgiões e anestesista, para fazer procedimentos em hospitais, que receberão um percentual de abatimento da dívida por disponibilizar a estrutura e pela diária de internação pré e pós cirúrgico.