Com emergências lotadas, quais sintomas são alerta para se buscar um pronto atendimento? 

Quase 10 mil pessoas precisaram ser internadas no Rio Grande do Sul neste ano em função de doenças respiratórias . A baixa adesão à vacinação contra a gripe é um dos motivos para a superlotação das emergências . Diante deste cenário, uma das dúvidas que surge é: quando preciso buscar um pronto atendimento hospitalar por conta de sintomas respiratórios?

O que mais interna no RS

Nos casos leves, na maioria das vezes, os sintomas respiratórios cessam com o passar do tempo e com a própria ação do sistema imunológico. Há, no entanto, situações em que o quadro se agrava, o desconforto fica mais evidente e os sinais de alerta tornam-se preocupantes, indicando a necessidade de buscar ajuda imediata.