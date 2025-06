Com 3,3 mil casos em maio, RS registra maior índice de internações por doenças respiratórias em três anos

Porto Alegre liderou o número de hospitalizações em maio. Renan Mattos / Agencia RBS

O último mês de maio registrou os maiores índices de internações por doenças respiratórias desde o ano de 2023 no Rio Grande do Sul, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES). No mesmo mês, o governo decretou situação de emergência em saúde pública em razão do aumento da síndrome respiratória aguda grave.

O número de internações no período é 85% maior neste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. Já os dados sobre óbitos são quase 60% mais altos. As informações são do Painel de Hospitalizações de Síndrome Respiratória Aguda Grave do Governo do RS, que contabiliza os casos a cada semana.

O Estado registrou 3.291 internações e 201 óbitos em maio de 2025. No mesmo período do ano anterior, foram 1.773 e 125 mortes. A SES ressalta que a enchente teve impacto nos dados em 2024, já que hospitais foram afetados e sistemas de processamento de dados ficaram fora do ar.

Na relação entre maio de 2025 e maio de 2023, o número de internações também é maior neste ano, mas o número de óbitos caiu. Há dois anos, o Estado teve 2.358 pessoas hospitalizadas, com 267 mortes confirmadas.

Entre janeiro e junho deste ano, o Rio Grande do Sul registrou 6.640 internações por doenças respiratórias.

Cenário por cidades

Porto Alegre, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Passo Fundo e Alvorada lideram a lista de pessoas hospitalizadas.

Caxias do Sul é a cidade com maior número de óbitos. A cidade da serra gaúcha registrou 64 mortes até o momento. Na sequência, vêm Porto Alegre, Guaíba, Canoas e Passo Fundo.

Hospitalizações em 2025:

Porto Alegre: 878

878 Caxias do Sul: 589

589 Bento Gonçalves: 424

424 Passo Fundo: 376

376 Alvorada: 207

Número de mortes em 2025:

Caxias do Sul: 64

64 Porto Alegre: 53

53 Guaíba: 33

33 Canoas: 17

17 Passo Fundo: 16