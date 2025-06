Colgate anuncia fim de produção do creme dental Clean Mint após reações alérgicas

A Colgate anunciou, nesta quinta-feira (26), a descontinuação do creme dental Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint após uma série de relatos de efeitos adversos. Em março, o produto já havia tido a comercialização suspensa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa )

Divulgada no site oficial da empresa , a decisão ocorre após uma investigação aberta pelo órgão regulador, que analisa os níveis de aromatizante utilizados na nova fórmula da pasta.

Comunicado foi publicado no site oficial da Colgate.

Lançamento recente e mudança na fórmula

A nova versão do creme dental começou a ser distribuída em julho de 2024 e passou a usar fluoreto de estanho, no lugar do tradicional fluoreto de sódio. A substância é reconhecida por sua ação antibacteriana, mas também pode causar maior sensibilidade em alguns usuários.