Cinco unidades de saúde da Capital atendem neste domingo com foco em sintomas de doenças respiratórias e dengue

Também segue com atendimento diário, incluindo aos finais de semana, das 8h às 20h30min, a tenda para casos de dengue , localizada junto ao Stok Center (Avenida Manoel Elias, 901 - bairro Passo das Pedras).

Os cinco postos com serviços neste domingo são: Assis Brasil, São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Ceratti Lopes e Moab Caldas. As unidades não farão atendimentos de rotina , como pré-natal, pesagem de bebês, renovação de receitas e pedido de exames.

— As pessoas que tiveram agravamento e morreram não estavam vacinadas. Temos foco em dois grupos, o infantil, de seis meses a cinco anos, e os idosos. O público infantil está com menos de 30% vacinado e nos preocupa por ser um grupo que precisa ser levado, então, é preciso conscientizar os responsáveis. Temos 22 estados em emergência, não é uma situação só do RS.