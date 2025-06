Cinco postos de saúde de Porto Alegre estarão abertos neste domingo

Neste domingo, as Unidades Básicas de Saúde Assis Brasil, Bom Jesus, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas e São Carlos receberão a população das 10h às 19h (confira os endereços abaixo) . Os locais atenderão com oferta de consultas, vacinação e entrega de medicamentos.

A operação ainda contará com equipes do Consultório na Rua, que realizarão atendimentos na região central da cidade, das 9h às 14h.

No sábado (7), 15 postos de saúde também estiveram abertos à população, com funcionamento até as 19h. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), unidades como o Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, e a UBS Tristeza, na Zona Sul, registraram grande movimento.