Chá de tansagem é bom pra quê? Veja os benefícios e como fazer

O chá, feito com as folhas, é comumente usado externamente

Tansagem é uma planta naturalizada e muito consumida no cotidiano do brasileiro. Podendo ser chamada também de tranchagem, essa planta pode ser ingerida de diferentes formas, como na forma de chá ou ainda combinada a outras plantas para potencializar os seus efeitos.

De acordo com a Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PIPMF), documento da Secretaria Estadual da Saúde do RS (SES), a tansagem é uma erva perene. Isso significa que o ciclo biológico dessa planta é mais longo, podendo demorar um ano inteiro para ser finalizado. O chá é feito com as folhas.