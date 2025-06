Canoas tem até domingo para comprovar escala de médicos e novas contratações para atendimentos de traumatologia

Prefeitura afirma que hospitais Nossa Senhora das Graças e Universitário estão funcionando normalmente. Lucas Abati / Agencia RBS

A Justiça deu prazo de 48 horas para que o município de Canoas apresente as escalas médicas completas para atendimentos de traumatologia. A definição ocorreu nesta sexta-feira (6) após uma audiência realizada na 3ª Vara Cível do município.

O prazo termina às 17h do próximo domingo (8). Além das escalas, o município deve comprovar a contratação efetiva dos profissionais. Em caso de descumprimento, a Justiça estipulou o bloqueio das contas públicas.

A audiência foi realizada a partir de uma solicitação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) diante do cenário de crise que Canoas vive. Membros do Ministério Público, secretarias municipal e estadual de Saúde e Procuradoria-Geral do Estado (PGE) também participaram.

Atendimentos suspensos

O atendimento de traumatologia que era realizado pela equipe do Hospital de Pronto Socorro foi encerrado após o término do contrato da prefeitura com o Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS) na última quarta-feira (4).

Mais de 500 profissionais foram demitidos, incluindo médicos especialistas em traumatologia. A prefeitura afirma que os serviços foram absorvidos pela equipe do Hospital Nossa Senhora das Graças.

Em nota, o município informou que irá apresentar todas as informações e esclarecimentos solicitados pela Justiça. Além disso, reiterou que não há risco de desassistência à população.

Confira a nota da Prefeitura de Canoas na íntegra:

"A Prefeitura de Canoas, por meio da Secretaria Municipal da Saúde e a Procuradoria Geral do Município, reitera que está trabalhando em cooperação com as entidades médicas e os governos estadual e federal para encontrar soluções para o sistema de saúde no Município e na região. A administração municipal apresentará todas as informações e esclarecimentos solicitados na audiência de conciliação realizada na tarde desta sexta-feira (6) dentro do prazo estipulado. A Secretaria Municipal da Saúde reitera que não há risco de desassistência da população e os hospitais Nossa Senhora das Graças e Universitário estão funcionando normalmente."