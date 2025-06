Canoas encerra restrição e volta a atender pacientes de fora do município em emergência hospitalar

Após três dias, Canoas encerrou restrição e voltou a atender pacientes de fora do município na emergência situada no Hospital Nossa Senhora das Graças. A decisão foi tomada pela prefeitura às 21h de quarta-feira (25), quando terminou o prazo de 72 horas estipulado ainda na noite do último domingo (22).

Com o fim da restrição, voltam a ser recebidas pessoas de outros municípios na emergência do hospital. A prefeitura informou que já atendeu quatro pacientes de fora de Canoas desde a noite desta quarta.

Canoas é referência para 150 municípios gaúchos, principalmente para casos de traumatologia. No Nossa Senhora das Graças também está funcionando o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas, que teve a estrutura própria comprometida pela enchente do ano passado.

Segundo a prefeitura, a avaliação é de que a restrição “diminuiu consideravelmente a lotação no Gracinha”. O hospital estava com 100% dos leitos de emergência ocupados até a noite de quarta-feira. Esse é um número ainda considerado alto pelo município, mas em situação melhor do que os 480% de superlotação registrados no domingo, quando a restrição começou.