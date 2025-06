Cachoeirinha decreta situação de emergência devido ao aumento de casos de doenças respiratórias 

A medida busca reforçar equipes de saúde, agilizar compra de insumos e ampliar os atendimentos. Também está sendo estudada solicitação de apoio à Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a secretária de Saúde do município, Bianca Breier, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Padre Jeremias estão superlotados.

A maior demanda envolve o atendimento de crianças. Nesta quarta-feira (11), a taxa de ocupação da ala pediátrica do hospital atingiu 250%. São seis leitos para 15 pacientes. Em relação à UPA, todos os leitos de observação estão ocupados e pacientes estão alocados no corredor.

Ainda segundo a secretária, com o cenário de superlotação, existem dificuldades para transferências de pacientes:

— Pessoas estão aguardando há 10 dias por transferência para um leito de internação hospitalar. A retaguarda da UPA é o Padre Jeremias, que está superlotado. Com isso, temos que buscar outros municípios — explicou.

Além de Cachoeirinha, Porto Alegre, Canoas e Caxias do Sul decretaram emergência devido ao aumento de casos de doenças respiratórios. A medida também foi aderida pelo governo do Rio Grande do Sul.