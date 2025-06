Auditoria na Santa Casa de São Lourenço do Sul apura denúncias de problemas no atendimento da instituição

Equipe do DenaSUS esteve no hospital nesta quinta-feira (26). DenaSUS / Divulgação

O Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS) irá avaliar supostos problemas no atendimento do hospital Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul denunciados pela prefeitura do município, no sul do Estado.

Funcionários alegam que há atraso em salários e que serviços essenciais foram paralisados. Na última terça-feira (24), São Lourenço do Sul decretou situação de emergência em saúde devido aos problemas de atendimento.

Um processo de auditoria foi aberto. O diretor do DenaSUS, Rafael Bruxellas, esteve no município nesta quinta-feira (26) e se reuniu com membros do hospital e com o prefeito Zelmute Marten.

De acordo com ele, a Santa Casa alega sofrer problemas financeiros, o que impacta o serviço no município. Médicos do hospital denunciam atrasos no pagamento de salários desde outubro do ano passado.

— Está sendo encaminhada uma solicitação com um conjunto de documentos, porque além da Santa Casa nos explicar a situação de dificuldade financeira deles, é preciso também que haja o encaminhamento de documentos que comprovem isso — afirma Bruxellas.

A crise administrativa causou transtornos em atendimentos e a suspensão dos setores de pediatria, maternidade e cirurgias gerais. A medida gerou a transferência de pacientes para municípios da região. O DenaSUS aponta que 40% dos leitos disponíveis estão inoperantes.

Em nota, a prefeitura de São Lourenço do Sul ressalta que vê o cenário atual com preocupação e afirma que providências já estão sendo adotadas para mitigar os impactos e restabelecer a normalidade no atendimento.

Próximos passos

Uma equipe do governo federal fará um acompanhamento no Hospital Santa Casa de Misericórdia nas próximas duas semanas para apurar o motivo para as falhas nos atendimentos. Após a verificação, a Santa Casa terá 15 dias para responder aos questionamentos, além de apresentar registros bancários, contratos e documentações para análise.

— Nós estamos mobilizando uma equipe que vai ficar o tempo que for necessário lá para avaliar a documentação que a Santa Casa vai nos apresentar formalmente. Vamos dar oportunidade da Santa Casa apresentar as justificativas e também trazer recomendações para solucionar esses problemas — concluiu o diretor do DenaSUS.

Contraponto

A administração do Hospital Santa Casa de Misericórdia foi procurada pela reportagem de Zero Hora, mas não respondeu até a publicação desta reportagem. O espaço está aberto para manifestação.