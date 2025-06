Alvorada receberá tenda de saúde do Sesi nesta sexta-feira; outras 21 cidades terão a estrutura

Estruturas contam com 30 metros quadrados. Dudu Leal / Fiergs

A primeira tenda de saúde disponibilizada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) será instalada na tarde desta sexta-feira (26) em Alvorada, na Região Metropolitana. A estrutura contará com um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem e terá foco na atenção primária. A iniciativa é feita em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (SES).

A expectativa era de que a instalação das estruturas começasse apenas no início de julho, mas foi antecipada em Alvorada. Segundo a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), da qual o Sesi faz parte, na próxima quarta-feira (2), Sapucaia do Sul deve receber uma tenda e, na quinta-feira (3), será Cachoeirinha.

O prazo dado pela SES para as prefeituras manifestarem interesse nas tendas se encerrou na última terça-feira (24). A instalação está sendo acordada com as prefeituras. Ao todo 22 cidades foram contempladas:

Alegrete

Alvorada

Bento Gonçalves

Cachoeira do Sul

Cachoeirinha

Canoas

Carazinho

Caxias do Sul

Cruzeiro do Sul

Gravataí

Guaíba

Lajeado

Mata

Mostardas

Novo Hamburgo

Passo Fundo

Porto Alegre

Quaraí

São Borja

Sapucaia do Sul

Uruguaiana

Viamão

Reforço no atendimento

Em Alvorada, a tenda de saúde será instalada como anexo ao Centro Intermediário de Saúde, localizado na Avenida Wenceslau Fontoura, 240, no bairro Sumaré. A Secretaria Municipal de Saúde informou que dará suporte médico e medicamentos à equipe disponibilizada pelo Sesi.

Entre as principais demandas, estão o aumento de casos de doenças respiratórias e o suporte às famílias desalojadas em função das chuvas.

Já em Sapucaia, a secretária municipal de saúde, Flávia Motta, explica que a tenda ficará na área central, junto da UBS Centro. O município completará a equipe de saúde da família com médicos próprios. Segundo Motta, as principais demandas na cidade são para atendimento de Síndrome Respiratória Aguda Grave e Dengue.

Em Cruzeiro do Sul, o secretário de saúde local, Celso Kaplan, afirma que há uma dificuldade de encontrar local adequado para instalação da tenda, já que a cidade ainda sofre com as consequências da enchente do ano passado e as chuvas deste mês:

— Neste momento, não temos condição de receber a estrutura. Estamos preocupados com previsão do tempo.

Estruturas

As tendas disponibilizadas pelo Sesi têm 30 metros quadrados e oferecem serviços de atenção básica à saúde, incluindo aferição de sinais vitais, aplicação de vacinas, pequenos curativos e orientações gerais. Os profissionais podem identificar e encaminhar pacientes que precisem de serviços de média complexidade.