A síndrome de Ehlers-Danlos afeta o tecido conjuntivo do corpo

Com o dia 15 de maio dedicado a sua conscientização, a síndrome de Ehlers-Danlos (SED) é uma condição hereditária rara que afeta o tecido conjuntivo – responsável por dar sustentação, firmeza e elasticidade ao corpo.

Os desafios do diagnóstico

O diagnóstico da síndrome, particularmente do subtipo hipermóvel (SEDh), ainda é um grande desafio na prática clínica , mesmo sendo o mais prevalente, como explica a fisiatra Angélle Jácomo, do Centro Especializado em Hipermobilidade e Dor (CEHD), em Brasília:

— Um dos principais entraves é justamente o fato de que a SEDh não possui um marcador genético identificável até o momento, diferentemente de alguns outros subtipos da doença. Isso significa que não existe um exame laboratorial ou teste genético específico que possa confirmar o diagnóstico com precisão.

— É baseado em uma combinação de achados físicos, histórico familiar e sintomas subjetivos , o que exige grande experiência do profissional e uma escuta qualificada — revela a profissional, apontando que estas características fazem com que a doença seja considerada “invisível”.

Pacientes com SED geralmente percorrem um longo caminho até obter um diagnóstico , visitando diferentes especialistas, como ortopedistas, reumatologistas, neurologistas, gastroenterologistas e psiquiatras, sem que seja estabelecida uma visão unificada do quadro clínico.

Minimização das dores

Mesmo enfrentando dores agudas que o levaram diversas vezes a procurar atendimento em pronto-socorro, o empresário Brunno Falcão passou a maior parte da sua vida tendo sua condição minimizada como mera “frescura” , inclusive por alguns profissionais da saúde. Somente há três anos ele recebeu o diagnóstico de SED. Desde então, tem conseguido controlar melhor as dores e elevar sua qualidade de vida.

— Convivo com fortes dores – principalmente na lombar e cervical, bem como nas pernas –, com fadiga e alergias desde o nascimento e só descobri que tinha SED aos 38 anos, ou seja, há três anos. Até então, os médicos não sabiam o que era, não me encaminharam a nenhum especialista, e a dor só piorava — conta.