Vacinação contra a covid-19 para grupos prioritários será retomada nesta sexta-feira em Porto Alegre

A vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos em Porto Alegre será retomada nesta sexta-feira (16). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os imunizantes estarão disponíveis em nove unidades de saúde. A aplicação estava suspensa desde o dia 5 de maio devido à falta de doses.

A retomada ocorre após o município receber 4,2 mil doses do imunizante por parte da Secretaria Estadual da Saúde (SES). A vacina é do laboratório Pfizer.

Podem receber a vacina pessoas a partir de 12 anos que fazem parte do grupo prioritário, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, imunocomprometidos, entre outros. No entanto, a imunização para crianças e adolescentes entre cinco anos e 11 anos segue suspensa por falta de doses.