Terceiro turno para cirurgias começa na próxima semana em quatro hospitais de Porto Alegre

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) finaliza os últimos detalhes para dar início à realização de cirurgias à noite, no período entre 19h e 1h do dia seguinte. A novidade vai ocorrer em quatro hospitais de Porto Alegre ligados à instituição — Conceição, Cristo Redentor, Fêmina e da Criança —, e terá início na próxima segunda-feira (2).

Segundo o GHC, estão sendo concluídas as contratações das equipes que darão início aos atendimentos. Ao todo, estão previstos 1.646 profissionais. No entanto, o serviço não começará com esse número pleno.