Tenda de atendimento para casos de dengue montada em supermercado de Porto Alegre tem movimento acima do esperado 

Pacientes aguardam atendimento na tenda montada no Stok Center, na Avenida Manoel Elias.

A nova tenda para atendimento de dengue, inaugurada na manhã desta segunda-feira (5) no supermercado Stok Center, na Avenida Manoel Elias, apresentou alta demanda nas primeiras horas de funcionamento .

O local foi montado para ampliar o atendimento a quem apresenta sintomas da doença no bairro Passo das Pedras, ponto que concentra o maior número de casos em Porto Alegre.

A abertura do espaço ocorreu às 8h. Em duas horas foram atendidos mais de 30 pacientes, o que representa 10% da demanda esperada para todo o dia. Até as 11h, 55 pessoas haviam sido chamadas. Seguindo nesse ritmo, a procura deve ultrapassar os 300 atendimentos previstos.

— A dengue é uma doença que desidrata, se perde muito líquido pela quantidade de diarreia e vômito, como pela inapetência que ela ocasiona a pessoa. Então a hidratação se inicia em casa com bastante volume da água. E aqui a hidratação que a gente chama é soro na veia do paciente para que ele se restabeleça, que ele se hidrate e melhore em menor tempo — explica a diretora adjunta da atenção primária da Secretaria Municipal da Saúde, Caroline Ceolin.

A estrutura foi montada para ampliar o atendimento de casos leves de dengue, e deve ser procurada por quem está sentindo os primeiros sintomas , como dores de cabeça, no corpo e sensação de fraqueza.

Trata-se de uma proposta diferente do hospital de campanha montado ao lado da Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar.

— O hospital de campanha atende casos mais graves, com pessoas que estejam com o quadro mais agravado, com um sangramento importante, como uma diarreia, um vômito, uma dor abdominal, e precisam ficar internados. Eles ficam em observação, fazendo outros manejos que na atenção primária não acontecem — complementa a diretora.